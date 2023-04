Polícia prende suspeito de agredir a ex-companheira

Na última quinta-feira, 13, equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (8ºBPM) prenderam um homem por suspeita de agressão no âmbito de crime previsto na Lei Maria da Penha, no bairro Capucho, em Aracaju.

De acordo com as informações policiais, o suspeito foi denunciado por populares que presenciaram as agressões em um bar, na Avenida Marechal Rondon. Ao chegar no local, a vítima afirmou aos policiais que teria sido agredida pelo seu ex-companheiro.

Diante dos indícios do fato, a equipe conduziu os envolvidos ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) para dar procedimento à ocorrência.

Fonte: SSP