Polícia prende suspeito de agredir idosa em Lagarto

No último domingo, 09, equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem por suspeita de violência doméstica no Bairro Pratas, em Lagarto.

Segundo informações, populares ouviram os gritos e pedidos por socorro da mulher. E assim que os policiais chegaram ao endereço, encontraram a vítima bastante nervosa. Ela relatou que o companheiro desferiu um soco no queixo dela, e quebrou o portão com chutes.

A mulher de 60 anos foi levada para o hospital da cidade, onde recebeu atendimento médico.

Ainda segundo as informações, ao perceber que ia ser conduzido à delegacia, o homem disse que, se fosse preso, ia atear fogo na vítima, quando saísse da prisão.

Vítima e suspeito foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto.

Fonte: SSP/SE