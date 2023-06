Polícia prende suspeito de agredir vizinho com barra de ferro

Policiais da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem suspeito de agredir o vizinho com uma barra de ferro no Bairro São Conrado, em Aracaju. O fato aconteceu no último sábado, 24, após a vítima reclamar do volume abusivo do som do agressor.

A equipe policial foi acionada para averiguar a informação de que um homem não gostou da reclamação do seu vizinho, que estava incomodado com o volume de um som, e o atingiu com uma barra de ferro.

Após ser questionado sobre o fato, o denunciado disse que agrediu o vizinho em legítima defesa, depois de ser atacado por ele com uma faca.

Por outro lado, as pessoas que testemunharam o fato disseram que não foi a primeira vez que o agressor se envolveu em problemas com a vizinhança, devido às constantes denúncias de perturbação do sossego alheio contra ele.

O homem foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas legais.

Fonte: SSP/SE