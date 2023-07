Polícia prende suspeito de cometer estupro em Boquim

A Delegacia de Boquim cumpriu mandado de prisão preventiva contra o suspeito do estupro ocorrido na madrugada do último domingo, 16, na cidade boquiense. O homem foi localizado na manhã desta quarta-feira, 19, no conjunto Padre Inaldo, município de Nossa Senhora do Socorro.

Após o crime, foi aberto inquérito policial para investigar o caso. A Polícia Civil ouviu a vítima e o suposto autor, representando pela prisão preventiva do homem, que foi autorizada pela Justiça na manhã desta quarta.

Imediatamente, os agentes seguiram até o endereço do investigado, mas ele não foi encontrado. A partir de levantamentos, os policiais chegaram à localização do autor, detido na Grande Aracaju.

“Os policiais se deslocaram à cidade de Nossa Senhora do Socorro, especificamente no conjunto Padre Inaldo, e realizaram a prisão do indivíduo, suspeito do crime”, citou o delegado Josenildo Brito, que investiga o caso.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi conduzido à Delegacia de Boquim, para as providências legais. O caso está à disposição do Poder Judiciário.

Entenda o caso

Na madrugada do domingo, 17, uma vítima de estupro procurou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Boquim. O médico que realizou o socorro acionou a guarnição da Polícia Militar, que esteve no local e levantou informações sobre o suspeito. Rondas foram feitas, a fim de localizá-lo, mas ele não foi encontrado.

A vítima compareceu à Delegacia de Boquim na segunda-feira, 17, e, após ouvida, as equipes da Polícia Civil diligenciaram e conseguiram localizar o suspeito, que foi intimado e prestou depoimento na delegacia, mas, como já estava fora do período do flagrante, acabou liberado, como prevê a lei.

O inquérito policial foi aberto para investigar o caso. A mulher foi encaminhada a exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal, além de outros exames médicos obrigatórios nesse tipo de crime.

Após diligências e ouvidas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito, acatada pela Justiça, que emitiu mandado nesta quarta. O homem foi localizado na Grande Aracaju.

Fonte: SSP/SE