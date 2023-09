Polícia prende suspeito de esfaquear mão da companheira

Militares da Força Tática do 1º Batalhão prenderam um homem suspeito de esfaquear a mão da própria companheira no Bairro Farolândia, Zona Sul da capital. A ocorrência de violência doméstica foi registrada na noite do último domingo, 24.

Por volta das 23h30, a equipe da Força Tática foi designada pelo Ciosp/190 para atender uma ocorrência que se enquadraria na Lei Maria da Penha. No local, os militares encontraram a vítima, que apresentava um corte na mão. Ela informou que durante uma discussão, o marido desferiu golpes de faca em sua direção e o ferimento ocorreu quando utilizou a mão para defender-se.

Em sua defesa o suposto agressor informou que usou a faca para se defender de sua companheira, que o atacou com um peso de academia.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) a fim de que fossem adotados os procedimentos legais.

Fonte: SSP/SE