Polícia prende suspeito de estuprar criança e adolescentes

Na última terça-feira, 28, a Polícia Civil, com o apoio do Conselho Tutelar de Itabaianinha, prendeu o suspeito investigado por dois estupros de vulneráveis no Povoado Ilha, município de Itabaianinha.

Segundo o delegado Gustavo Mendes, responsável pela apuração, foi feita uma operação no mês de maio, com o intuito de investigar crimes sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Essa ação resultou na identificação deste suspeito por dois estupros de vulneráveis ocorridos na região.

No momento da prisão, o homem utilizou do seu direito de permanecer calado. A Polícia Civil de Itabaianinha pede à população que, em caso de outros delitos que envolvam vulneráveis no município, denuncie através do Disque-Denúncia (181).

Fonte: SSP/SE