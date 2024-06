Polícia prende suspeito de furtar residência no Povoado Brasília

Na noite da última quinta-feira, 06, policias do 7º Batalhão de Polícia Militar de Sergipe (7º BPM) prenderam um homem em flagrante suspeito de furtar uma residência no povoado Brasília, zona rural de Lagarto.

De acordo com as informações policiais, a equipe foi acionada por um senhor que relatou que ao chegar em sua casa encontrou o imóvel arrombado com roupas reviradas no guarda-roupa, além de notar a falta de um celular e uma caixa de som.

Ainda segundo o relato, ao questionar a vizinha sobre o fato, ela informou que havia visto o sobrinho da vítima sair da residência com os objetos.

De imediato, a polícia iniciou as diligências na região e conseguiu localizar o suspeito na estrada do campo. Ao ser questionado, o homem confirmou que havia furtado os objetos e informou onde estavam.

Diante dos fatos, o suspeito e os objetos furtados foram encaminhados à Delegacia de Lagarto para que fosse tomadas as medidas cabíveis.