Polícia prende suspeito de furto em mercadinho de Riachão do Dantas

Na última segunda-feira, 26, equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) encaminharam um homem à delegacia após uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial localizado no Centro do município de Riachão do Dantas.

De acordo com a denúncia, o homem colocava diversos produtos em bolsas plasticas, dirigia-se ao caixa e pagava apenas parte dos itens, deixando o estabelecimento com as demais mercadorias sem efetuar o pagamento.

Segundo os funcionários do estabelecimento, o suspeito já teria adotado anteriormente uma estratégia semelhante para subtrair outros produtos.

Após ser acionada, a equipe policial acompanhou imagens do sistema de monitoramento do comércio, que permi ram verificar a movimentação do suspeito. Os militares se deslocaram até o local e encontraram o homem saindo do estabelecimento com bolsas contendo mercadorias.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Riachão do Dantas, juntamente com os produtos apreendidos, para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: SSP/SE