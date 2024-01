Polícia prende suspeito de matar enteado de três anos

Na última segunda-feira, 08, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu um suspeito de homicídio contra o próprio enteado, uma criança de três anos, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com a investigação policial, no dia 23 de dezembro do ano passado, no Loteamento Guajará, em Socorro, a mãe da vítima saiu para trabalhar e deixou o suspeito com as suas duas filhas, a vítima e uma bebê de dois meses.

Sozinho com as crianças, o padrasto agrediu o menino violentamente, atingindo a vítima no toráx e causando hemorragia interna.

Após a ação criminal, o suspeito ligou para a mãe da vítima e afirmou que a criança estava “mole” e passando mal. Dessa forma, a genitora foi com o menino para o Huse para o atendimento médico. No entanto, mesmo recebendo os devidos cuidados, não conseguiu resistir.

Os servidores do Huse reportaram o caso ao DHPP, que iniciou as investigações após o IML confirmar que a morte da vítima foi proveniente de uma agressão física.

Com o decorrer das investigações policiais, o DHPP representou pela prisão do suspeito, prontamente acatada pelo Juízo Plantonista. Com isso, nesta segunda foi realizada a operação que resultou na prisão do suspeito. Ele se encontrava no Loteamento Parque dos Faróis, em Socorro.

Durante o interrogatório, o suspeito negou a agressão contra a criança e reafirmou que a vítima apenas teria “passado mal” ao acordar.

O preso foi encaminhado para uma unidade policial de Aracaju, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE