Polícia prende suspeito de roubar motocicletas no interior de SE

Policiais civis da Delegacia de Campo do Brito cumpriram o mandado de prisão preventiva de um homem de 19 anos investigado por roubos de motocicletas praticados nas cidades de Macambira e Campo do Brito. A ação policial, que ocorreu na última quarta-feira, 08, ocorreu na cidade de Itabaiana.

De acordo com as informações policiais, no decorrer das investigações, o suspeito foi identificado e, após representação pela autoridade policial, houve a expedição do mandado de prisão preventiva. Os veículos e alguns aparelhos celulares levados nos roubos foram recuperados logo após os crimes.

Em interrogatório, o investigado confessou a autoria das investidas criminosas detalhando como os crimes aconteceram. Em seguida, ele foi encaminhado à audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta que as informações e denúncias sobre suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo será garantido.

Fonte: SSP