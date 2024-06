Polícia prende suspeito de tráfico de drogas no Ademar de Carvalho

Na noite da última segunda-feira, 24, policiais do 7º Batalhão de Policia Militar (7º BPM) prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Ademar de Carvalho, em Lagarto.

De acordo com o 7º BPM, uma equipe foi informada de que nas proximidades do Tiro de Guerra um suspeito estaria comercializando drogas. De imediato, uma equipe se deslocou ao local e ao chegar encontraram o suspeito com oito pedras de substância análoga a crack, um recipiente plástico com substância análoga a cocaína, além de um papelote contendo a mesma substância.

Ainda durante a ação foram apreendidas quatro lâminas de barbear, um pequeno saco contendo sementes de maconha e uma quantia em dinheiro.

Além do suspeito, haviam outras pessoas no local, inclusive um individuo com um cachimbo para utilização do entorpecente e um par de botas femininas que seriam negociadas com o suspeito para a aquisição das drogas.

Diante dos fatos, todos os envolvidos e e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Lagarto.