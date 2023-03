Policia prende em Lagarto suspeito por homicídio na Bahia

Na manhã desta quinta-feira, 02, policiais civis da Delegacia de Lagarto prenderam um homem com mandado de prisão definitiva pelo crime de homicídio. O delito ocorreu na cidade de Esplanada, no Estado da Bahia.

De acordo com a polícia, o crime ocorreu durante uma briga de bar, onde o autor, após sofrer agressões, voltou para o estabelecimento com uma espingarda e ceifou a vida do seu desafeto.

Diante disso, a equipe recebeu a denúncia anônima de que um foragido da Justiça baiana, pelo crime de homicídio, estava residindo na cidade de Lagarto, mais precisamente no Povoado Brejo.

De imediato, foram realizadas diligências investigativas no local, momento em que o homem foi identificado e preso em sua residência. Ele confessou que tinha conhecimento do mandado de prisão e estava morando na cidade de Lagarto a fim de se esconder da Justiça. O caso está à disposição da Justiça da Bahia.

Fonte: SSP/SE