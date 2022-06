Polícia prende suspeitos de assaltarem microônibus que fazia a linha Lagarto-Salgado

Cinco suspeitos de assaltarem um microônibus que fazia a linha Lagarto-Salgado, na região do povoado Moita Redonda, foram presos no bairro Jardim Campo Novo, em Lagarto, após uma ação desencadeada por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) e da Delegacia Regional de Lagarto. O caso ocorreu na última segunda-feira, 27.

De acordo com o 7ºBPM, o grupo subtraiu celulares, bolsas, dinheiro e outros objetos dos passageiros e fugiu em direção ao povoado Brejo, na zona rural de Lagarto. Contudo, após ouvirem relatos das vítimas, buscas foram realizadas e os suspeitos foram localizados no bairro Jardim Campo Novo, na sede da cidade.

Com um deles foi encontrado um simulacro de arma de fogo do tipo pistola. “Já com os outros suspeitos nada de ilícito foi encontrado, mas como estavam sem os documentos de identificação, eles foram conduzidos à Delegacia Plantonista de Lagarto para averiguação e reconhecimento pelas vítimas, que registraram um boletim de ocorrência”, relatou o 7ºBPM.