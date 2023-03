Polícia prende suspeitos de integrar grupo que causou prejuízo milionário a mais de 200 correntistas do Banese

“Antes de entrarem em contato com as vítimas, eles fazem uma engenharia social, ou seja, estudam toda a vida da pessoa e já entram em contato de posse de informações pessoais que levam a vítima a acreditar que está falando com o atendente de seu banco”, disse a delegada Maria Pureza, que coordena a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC).

Ainda segundo a investigação o hacker alugava e vendia o serviço criminoso para outros golpistas.

Fonte: g1 se