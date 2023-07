Polícia prende terceiro envolvido em crime de extorsão em Poço Verde

No inicio da tarde desta quinta-feira, 06, o terceiro e último envolvido no crime de extorsão mediante restrição da liberdade, ocorrido no dia 26 de junho, na cidade de Poço Verde, se apresentou a polícia e o mandado de prisão foi cumprido.

Segundo informações da polícia, no último dia 26, por volta das 22h, uma família inteira foi feita refém por três suspeitos na cidade de Poço Verde, sendo libertada somente às 10h30 do dia seguinte, quando dois dos três envolvidos seguiram até o banco para realizar saques bancários, enquanto o terceiro ficou com a família.

Ainda segundo a polícia, no mesmo dia um dos envolvidos foi preso em flagrante e os demais foram identificados. Na última terça-feira, 04, foi cumprido o mandado de prisão do segundo envolvido, quando estava pronto para participar de uma audiência no fórum da cidade.

Após receberem informações da localização do terceiro suspeito, na última quarta-feira, 05, equipes da cidade de Poço Verde mantiveram contato com policiais civis e militares da cidade de Simão Dias e, juntos, fizeram buscas na cidade simãodiense.

Diante das ações policiais, o último envolvido se apresentou na Delegacia de Poço Verde com o advogado. No momento, todos estão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que, informações e denúncias sobre crimes sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante será preservado.

Fonte: SSP/SE