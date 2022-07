Polícia prende traficantes paulistas com mais de 10kg de drogas

Na última terça-feira, 26, a Polícia Civil, através do Departamento de Narcóticos (Denarc), prendeu dois homens por tráfico de drogas. Os dois indivíduos foram presos em flagrante, um nas imediações de um posto de combustíveis na saída de Aracaju e o outro na BR-101, no município Maruim.

Os delegados Ataíde Alves e Rafael Kaufer foram os responsáveis por coordenar cada uma das ações policiais. Na primeira ação, os policiais encontraram um homem em posse de dinheiro, celulares, um veículo de modelo Fusion, além de uma balança de precisão e 250g de crack.

As diligências tiveram continuidade e, na BR-101, já no município de Maruim, os policiais interceptaram um veículo de modelo Vectra, que estava sendo conduzido por um homem suspeito de ser o comparsa do primeiro preso.

No porta-malas do Vectra, os policiais localizaram cerca de 9kg de crack e pouco mais de 900g de cocaína. Os presos são de São Paulo e foram conduzidos ao Denarc, onde admitiram que iriam vender as drogas em Sergipe e Alagoas.

A Polícia Civil também destaca que a população pode contribuir com a localização de suspeitos de ações criminosas repassando informações à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone (181). O sigilo é garantido.

Fonte: Fan F1