Polícia presta socorro à gestante e realiza parto em SE

Na última quarta-feira, 27, militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM) prestaram socorro a uma gestante e realizaram parto de emergência. Após o procedimento, a mãe e o bebê foram encaminhados imediatamente à maternidade para prestação da assistência adequada.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo pela rodovia João Bebe Água, município de São Cristóvão, quando percebeu um veículo Gol transitando com a sinalização de alerta acionada. Devido à movimentação, os militares acompanharam o condutor, e ao manterem contato com ele, após seu pedido de socorro, foi constatado que entre os passageiros estava uma gestante com fortes dores.

Diante da situação, os policiais colocaram a moça na viatura, a fim de acelerar o tempo do trajeto, mas nas imediações da Universidade Federal de Sergipe (UFS), as contrações aumentaram e, em decorrência do risco que o atraso no parto, possivelmente, traria, os policiais executaram as manobras, promovendo assim o nascimento da criança em tempo hábil.

Logo após, os policiais conduziram a mãe e o filho à maternidade Santa Izabel para que recebessem os cuidados dentro de todos os parâmetros de segurança.

Fonte: SSP/SE