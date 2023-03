Polícia procura dupla suspeita por furto em shopping de Itabaiana

A Delegacia Regional de Itabaiana abriu inquérito policial para investigar um furto ocorrido na manhã desta terça-feira, 21, nas dependências do shopping localizado no município de Itabaiana. Os levantamentos iniciais mostram que o crime foi praticado por dois homens.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela Polícia Civil, o furto aconteceu numa loja de venda de celulares situada no shopping, antes mesmo da abertura dos outros comércios. Na ocasião, aparelhos telefônicos e a quantia de cerca de R$ 1 mil foram levados do estabelecimento.

Ainda segundo o que já foi apurado pela autoridade policial, os suspeitos utilizaram um controle para ingressar no local do crime. A partir do uso do aparelho, foi possível abrir a porta e fechar posteriormente à ação delituosa.

Após tomar ciência dos fatos, a vítima acionou a Polícia Civil, que imediatamente iniciou as diligências, realizando inclusive levantamento de imagens registradas por câmeras da região do shopping.

As primeiras análises policiais mostram que o crime foi praticado por uma dupla de suspeitos. Informações sobre a autoria do furto podem ser repassadas à Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo da fonte é garantido.

Fonte: SSP