Polícia procura suspeito de balear indivíduo em Lagarto

Na noite desta quarta-feira(10), Policiais do 7º Batalhão, foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio com disparos de arma de fogo no bairro Loiola.

De acordo com o depoimento da vítima, que teve sua identidade preservada, ela ter sido abordada por um ex-presidiário que estava em liberdade provisória.

O crime aconteceu próximo a quadra de esportes no bairro Loiola. Por causa dos ferimentos, a vítima foi conduzida ao Hospital Universitário de Lagarto, onde recebeu atendimento.

O caso foi reportado às autoridades competentes para as devidas providências. Até o momento da publicação desta matéria, o autor dos disparos, não havia sido localizado.