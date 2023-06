Polícia procura suspeito de tentativa de homicídio ocorrida às margens do Rio Sergipe

A Polícia Civil procura o suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida na manhã do dia 27 de maio, em uma banca de venda de pescados, situada às margens do Rio Sergipe, em frente ao Mercado Municipal Maria Virgínia Leite Franco, Centro de Aracaju.

De acordo com as investigações, na ocasião do crime, um jovem que trajava camisa de time de futebol e bermuda efetuou um disparo de arma de fogo contra um homem de 43 anos. A vítima foi atingida, mas sobreviveu, pois conseguiu escapar, se jogando no rio.

Após o delito, o investigado fugiu atravessando as dependências do mercado. A partir de ouvidas e de imagens de câmeras dos arredores da cena do crime, foi possível conhecer o rosto do atirador.

Assim, a Polícia Civil solicita que a população contribua com qualquer notícia que possa auxiliar na identificação do homem. As informações podem ser encaminhadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, sendo que o sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE