Polícia recupera em Simão Dias motocicleta roubada em São Paulo

Na última segunda-feira, 17, policiais militares da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar de Sergipe (4ª CIPM) recuperaram em Simão Dias uma motocicleta que havia sido roubada no Estado de São paulo.

De acordo com as informações policiais, durante patrulhamento de rotina, a guarnição avistou uma motocicleta Honda Biz estacionada nas imediações da rodoviária de Simão Dias portando placa suspeita. De imediato, a equipe realizou a consulta veicular, onde foi constado que o veículo possuía uma restrição de roubo registrada no Estado de São Paulo.

Diante dos fatos, o veículo foi conduzido ao Cisp para tomada das medidas cabíveis.