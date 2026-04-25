Polícia recupera R$ 1,5 mil subtraídos de caixa eletrônico no interior de SE

A Polícia Civil recuperou R$ 1,5 mil que haviam sido subtraídos de um caixa eletrônico em uma agência bancária no município de Propriá, após o valor ter sido retirado de maneira equivocada por um aposentado no mês de dezembro do ano passado.

Segundo informações da Delegacia Regional de Propriá, a vítima tentou realizar um saque, mas acabou efetuando duas operações. Com isso, o valor excedente permaneceu disponível no caixa eletrônico e foi retirado, em seguida, por outra pessoa.

Ao conferir o extrato e perceber a ausência do dinheiro, o idoso retornou à agência e registrou um Boletim de Ocorrência. A partir das diligências, os policiais civis conseguiram identificar o usuário que acessou o terminal logo depois.

Intimada, a pessoa admitiu ter encontrado a quantia e decidido levá-la, para guardar. De acordo com o delegado regional, João Eduardo, o montante já foi recuperado e será devolvido ao aposentado.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelo Disque-Denúncia, no número 181. A corporação também informou o novo contato da Delegacia Regional de Propriá: (79) 3322-1406.

Fonte: SSP/SE