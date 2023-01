Polícia recupera veículo com restrição de roubo em Boquim

Na noite da última terça-feira, 10, Policiais do Grupamento de Ações Táticas do Interior (Gati) recuperaram um veículo com restrição de roubo ou furto, no município de Boquim.

Em patrulhamento de rotina na região, a equipe visualizou uma motocicleta sem a placa de identificação. Durante a abordagem, os agentes descobriram que o veículo possuía restrição de roubo ou furto e estava com o chassi adulterado.

Após o flagrante, o condutor informou que o veículo é oriundo de um leilão, mas que o adquiriu de um homem conhecido pela comunidade local.

O caso foi encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: SSP