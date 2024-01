Polícia recupera veículo com restrição de roubo na rodovia que liga Lagarto a Boquim

Nesta terça-feira, 09, o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) recuperou um veículo com restrição de roubo ou furto próximo ao trevo da rodovia que dá acesso ao município de Boquim.

Os policiais foram informados, por meio do aplicativo Telegram/DER, que um corsa, com restrição, estava circulando pela rodovia SE – 270, no sentido de Lagarto a Salgado. Em decorrência da suspeita, os militares fizeram buscas pela região e identificaram o carro suspeito.

Os policiais deram voz de parada e realizaram a busca veicular, no trevo da rodovia que dá acesso ao município de Boquim.

O condutor e o veículo foram levados à delegacia para apuração dos fatos e adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: SSP/SE