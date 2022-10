Polícia registra 11 crimes relacionados às eleições no segundo turno

A Polícia Militar de Sergipe contabilizou 11 crimes relacionados às eleições durante o segundo turno, que ocorreu no último domingo, 30.

Durante esse período, a Polícia Militar flagrou 01 pessoa por compra de votos, 01 desordem na tentativa de desestabilizar os trabalhos eleitorais, 01 lesão corporal no local de votação, 01 desobediência à ordem judicial, 02 cumprimentos de mandados de prisão, 02 bocas de urna e 04 violações ou tentativas de violar o sigilo do voto.

Ainda segundo a PM, 02 veículos e 04 celulares foram apreendidos e 10 pessoas foram encaminhadas às delegacias da Polícia Civil e Federal.

O comandante-geral da Corporação, coronel Marcony Cabral, enalteceu o trabalho das forças de segurança durante a Operação Eleições 2022 em Sergipe. “Certamente, a integração das forças de segurança com a Justiça Eleitoral e o apoio do Governo do Estado resultou em uma eleição tranquila em Sergipe. Mais uma vez, a Polícia Militar foi exemplo, dentro de um planejamento que resultou em eleições tranquilas e contribuiu com a festa da democracia”, comentou.

Fonte: Infonet/PM