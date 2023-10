Polícia resgata reféns de sequestro ocorrido em Boquim

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Delegacia Regional de Estância e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), localizou na tarde desta terça-feira, 03, um cativeiro no Povoado Terra Caída, município de Indiaroba, e libertou dois ciganos, reféns de uma extorsão mediante sequestro, ocorrida na noite da última segunda-feira, em Boquim.

Durante a abordagem, os sequestradores, identificados como Odenilton de Santana e Reginaldo da Silva Santana, reagiram à chegada dos policiais e, em meio ao confronto, acabaram atingidos. Apesar do socorro imediato, a dupla, que é do estado da Bahia, evoluiu a óbito após entrada no Hospital de Estância.

Além deles, dois outros homens estavam no local e foram presos por envolvimento no crime. Outras pessoas ainda estão sendo investigadas de participação no caso.

O grupo criminoso já vinha sendo investigado pela Polícia Civil sergipana por outra extorsão mediante sequestro ocorrida no dia 18 de agosto deste ano, no município de Estância. Na ocasião, a vítima foi libertada em circunstâncias ainda investigadas pela polícia.

Com os investigados, foram apreendidas duas pistolas calibre .380, um revólver calibre .38, além de uma espingarda calibre .12 e um simulacro de fuzil do tipo airsoft. As armas foram apreendidas e serão anexadas ao inquérito policial.

Fonte: SSP/SE