Polícia solicita apoio da população para localizar adolescentes desaparecidas

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), unidade vinculada ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), solicita o apoio da população para localizar duas adolescentes desaparecidas em Aracaju.

As famílias autorizaram oficialmente a divulgação das imagens e informações das adolescentes com o objetivo de ampliar as buscas e facilitar a localização.

A adolescente Marina Batista de Souza Guimarães, de 13 anos, está desaparecida desde essa segunda-feira, 18. Segundo o boletim de ocorrência registrado na Deacav, ela reside no Conjunto Santa Lúcia, na capital sergipana.

Também está desaparecida a adolescente Rafaela Oliveira da Silva, de 14 anos, moradora do bairro Jabotiana, em Aracaju. O desaparecimento igualmente foi comunicado à Polícia Civil nessa segunda-feira.

A Deacav segue acompanhando os casos e realizando diligências para localizar as adolescentes.

A Polícia Civil reforça que qualquer informação que possa contribuir com as investigações ou com a localização das jovens pode ser repassada, de forma anônima e com sigilo garantido, por meio do Disque-Denúncia 181.

Fonte: SSP/SE