Policiais penais federais revistam o Presídio de Tobias Barreto

No último dia 11, a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, deu início à segunda fase da Operação Mute. Durante a operação, que aconteceu de forma simultânea em todo o país, três unidades prisionais sergipanas – Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (Copemcan), Presídio Semiaberto de Areia Branca (Presab) e Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas) – foram revistadas por policiais penais federais e estaduais entre os dias 11 e 14 de dezembro.

A operação tem como objetivo identificar e retirar celulares localizados em unidades prisionais como forma de combater a comunicação ilícita do crime organizado e reduzir os índices de violência.

Segundo o balanço final realizado pelo Núcleo de Inteligência Penitenciária do Departamento do Sistema Prisional (NIP/Desipe), que guiou a operação em Sergipe, foram apreendidos 17 celulares, dez chips de celular, oito fones de ouvido, dez carregadores, dez cabos do tipo USB e 32 trouxas contendo drogas.

Nesta segunda etapa da operação inédita realizada pela Senappen, 58 unidades prisionais de todo o país foram revistadas por policiais penais federais e estaduais entre os dias 11 e 15 de dezembro.

Fonte: Governo de Sergipe