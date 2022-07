Policial de SE é preso suspeito de tentar matar atual namorado da ex-companheira

Um policial militar de Sergipe foi preso em Penedo, interior de Alagoas, por tentar matar a tiros o atual namorado de sua ex-companheira. Na última sexta-feira, 22, o policial realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e depois transferido para o presídio militar, onde permanece à disposição da Justiça.

A operação que resultou na prisão do PM foi comandada pelo delegado regional Rômulo Andrade, com apoio do 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal de Penedo pela tentativa de homicídio.

Segundo o delegado, o militar também responde por descumprimento de medida protetiva de urgência. Ele estava proibido de se aproximar de sua ex-companheira, em virtude de um inquérito já concluído e encaminhado à Justiça com outro pedido de prisão. Além disso, o PM responde ainda a um processo administrativo na Polícia Militar de Sergipe que pode resultar em sua expulsão da corporação.

“Estávamos há cerca de um mês trabalhando junto às cúpulas da Polícia Civil e da Polícia Militar de Alagoas, visando à prisão do foragido, pois tínhamos informações que ele buscava matar a vítima. No último domingo (17), pela manhã, o militar foi visto nas proximidades do local de trabalho da vítima, a qual chegou a se deparar com o policial, empreendendo fuga, na ocasião. Conseguimos evitar um homicídio”, disse o delegado.

Fonte: g1 SE