Policial é suspeito de agredir mulher durante cavalgada em SE

Na manhã desta segunda-feira, 06, uma mulher, identificada como Cleidiane Oliveira, relatou ao Jornal Fan Fm que foi agredida por um policial militar, durante uma abordagem, no último domingo, 05, em uma cavalgada no município de Cristinápolis.

Durante a entrevista concedida a rádio Fan FM, Cleidiane relatou que haviam muitas pessoas em motocicletas equipadas com escapamento esportivo, daqueles que potencializam o som da aceleração do veículo. Em função do barulho provocado, a Policia Militar foi acionada para uma ocorrência de perturbação da ordem, enquanto realizavam a abordagem aos condutores dos veículos presentes no local, a moto da companheira de Cleidiane caiu e quando ela foi tentar levantar, foi neste momento, segundo ela, que começaram as ameaças e, em seguida, as agressões por parte dos policiais.

Segundo ela, há um vídeo, do momento em que o policial a agrediu. “Já tem vídeo circulando, do momento em que ele me derrubou, puxou meu cabelo e me chutou no meio da estrada. Depois que ele me deu um murro que eu consegui levantar e peguei uma pedra, porque todos os policiais vieram para cima de mim” relatou durante a entrevista.

Segundo a Assessoria de Comunicação da PM, o evento foi realizado sem o conhecimento dos órgãos públicos locais e que os policiais foram chamados a intervir por conta da perturbação causada e que ao chegarem ao local flagraram uma desordem generalizada, com vários condutores em motocicletas realizando manobras perigosas. O Policial identificou que a motocicleta conduzida pela companheira de Cleidiane estava sem placa e sem escapamento e que diante da ordem para que desligasse e descesse da moto, ela se recusou a atender.

A polícia argumenta que houve uma incitação popular contra eles e que, em seguida, a mulher começou a ofendê-los e ameaça-los em posse de uma pedra, que foi arremessada contra eles. A nota informa ainda que, em defesa própria e dos companheiros, os policiais tiveram que adotar uma atitude mais enérgica.

Cleidiane foi conduzida à delegacia para a realização do Termo Circunstanciado de Ocorrência. A polícia informou que o caso será devidamente apurado pela Justiça.

