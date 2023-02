Policial militar aposentado morre após ser espancado

Na última segunda-feira, 06, um policial militar aposentado, identificado como João Pereira da Costa, de 63 anos, morreu no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho, em Aracaju. De acordo com a Polícia Militar, no último sábado, 04, ele teria sido encontrado com sinais de espancamento na cabeça, em seu sítio, localizado na Taiçoca de Fora, em Nossa Senhora do Socorro.