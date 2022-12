Policial Militar morre após ser baleado por colega de farda em Aracaju

A Polícia Militar informou que o pai do autor dos disparos prestou depoimento no local do crime e disse que a vítima teria ofendido seus familiares, quando o agente da ativa ouviu a discussão e, ainda com roupa de banho, dirigiuu-se até o veículo em que a vítima estava. Após ouvir as ameaças, ele disparou contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.