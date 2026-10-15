Polícias Civil e Militar cumprem mandado de prisão preventiva em Riachão do Dantas

Uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Sergipe resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva contra um homem de 27 anos, na última quinta-feira, 15, no povoado Vivaldo, zona rural de Riachão do Dantas.

A investigação teve início após um roubo com emprego de arma de fogo contra um adolescente, ocorrido em 7 de outubro. A equipe da Delegacia Municipal de Riachão do Dantas realizou diligências, analisou imagens de câmeras de segurança e ouviu testemunhas, reunindo elementos que permitiram identificar o investigado.

Com base nas informações apuradas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva em 9 de outubro. O pedido foi deferido pelo Poder Judiciário, e as equipes realizaram a operação para cumprir a ordem judicial.

Durante a operação para cumprimento do mandado, no povoado Vivaldo, o investigado reagiu à abordagem efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais. Diante da situação, os agentes revidaram. O homem foi atingido e socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A ação contou com a participação da Delegacia Municipal de Riachão do Dantas, do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), com sede em Lagarto, e do Grupamento Especial Tático de Motos (GETAM).

Fonte: SSP/SE