Polícias Civil e Militar prendem três investigados por tráfico de drogas no interior de SE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Propriá, e a Polícia Militar, por intermédio do Comando de Policiamento Militar do Interior (CPMI), prenderam três investigados por tráfico de drogas durante uma operação integrada realizada na tarde da última terça-feira, 04, na região do Baixo São Francisco. A ação resultou na apreensão de porções de substância análoga ao crack e teve desdobramentos nos municípios de Propriá (SE), Porto Real do Colégio (AL) e São Brás (AL).

A operação foi desencadeada após o compartilhamento de informações de inteligência que apontavam o transporte de entorpecentes entre as cidades da região, com destino à comercialização em áreas públicas e feiras livres.

As diligências tiveram início em Propriá, onde as equipes abordaram o primeiro investigado, no Conjunto Maria do Carmo. Com ele, os policiais encontraram porções de substância análoga ao crack. Durante a ocorrência, o suspeito indicou o endereço onde teria adquirido o entorpecente, em Porto Real do Colégio (AL), divisa com o estado de Sergipe.

Em continuidade à ação, as equipes seguiram até o imóvel informado e localizaram o segundo investigado. Segundo a apuração, ele indicou outro endereço, desta vez no povoado Girau, em São Brás, no estado de Alagoas, onde estaria armazenada mais uma quantidade da droga.

No local indicado, os policiais localizaram o terceiro investigado e apreenderam novas porções de substância análoga ao crack.

Os três suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia Regional de Propriá, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Os investigados permanecem à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE