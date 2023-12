Polícias Civil e Militar recuperam motocicleta roubada em Lagarto

Na noite da última quarta-feira, 20, as Polícias Civil e Militar de Lagarto recuperaram uma motocicleta roubada no povoado Colônia Treze. A informação foi divulgada na tarde da última sexta-feira, 22.

De acordo com informações policiais, o dono da moto teve o veículo roubado quando se dirigia ao trabalho. Após o crime, as forças de segurança se empenharam em identificar e localizar os autores do delito. Com a captura de imagens de câmeras na região do assalto, foi possível identificar o veículo utilizado pelos criminosos na empreitada.

Após intensas buscas, as equipes conseguiram localizar os envolvidos e recuperar o veículo subtraído numa residência no Campo da Vila. Na ação, também foi encontrada uma arma de brinquedo.

Segundo o delegado de Lagarto Paulo Cristiano, “alguns crimes desse tipo tem a finalidade clara de alimentar e financiar o tráfico de drogas, e são praticados por iniciantes que se propõe a servir os chefes. Nesse caso, embora os autores tenham sido capturados em flagrante, as investigações irão continuar para a recuperação de todos os envolvidos”, afirmou.

A Polícia Civil solicita que informações sobre a prática de crimes sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE