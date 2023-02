Polícias de Lagarto e Boquim deflagra operação contra grupo de homicidas da região

Policiais das Delegacias de Lagarto e Boquim deflagraram nesta quinta-feira, 9, a Operação Linha Vermelha, contra um grupo criminoso envolvido com uma série de homicídios na região centro-sul do estado. O cumprimento dos mandados tiveram o apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e Grupamento de Ações Táticas do Interior (Gati).

Os dois principais investigados, ex-presidiários, foram identificados e acabaram reagindo a ação policial no cumprimento dos mandados e acabaram morrendo: Marcelo Silva Santos, 33 anos; e Daniel de Jesus Santos, 28 anos. Na Operação, foram apreendidas duas armas de fogo, munições, drogas de diversos tipos e ainda veículos e celulares que poderão ser utilizados para elucidar os crimes e localizar outros envolvidos com o grupo criminoso.

O primeiro crime investigado ocorreu em 18 de dezembro, no Povoado Meia Légua, e vitimou Clevisson Santiago, conhecido como Caneco. Na ocasião, os autores aguardaram a vítima sair de uma festa e, em local deserto, acabaram matando com diversos disparos de ama de fogo.

O segundo homicídio vitimou João Carlos, que também acabou sendo assassinado por arma de fogo em 12 de dezembro, na região do Matadouro. Após diversas diligências, a equipe local conseguiu coletar imagens do veículo utilizado em um dos crimes, o que direcionou as investigações da polícia.

Segundo o delegado Paulo Cristiano, durante a apuração de um homicídio praticado em Lagarto, foram obtidos elementos de informação que vinculavam um homem identificado como Daniel ao crime que vitimou João Carlos. “Dessa forma, o delegado-geral optou por avocar as Investigações e designou o caso à Delegacia Regional de Lagarto”, apontou o delegado Paulo Cristiano.

Na sequência, foram feitos pedidos à Justiça, os quais foram deferidos e possibilitaram a realização da Operação Linha Vermelha. O nome é uma alusão às origens da cidade, bem como à via ferroviária que corta o bairro João Bismark, local de cumprimento dos mandados.

Por estratégia operacional, os investigadores optaram por fracionar os cumprimentos das ordens judiciais em duas ações isoladas. Primeiro, na última segunda-feira, 6, foi cumprido mandado de busca e apreensão em residências habitadas por Daniel. Já hoje pela manhã, com apoio da Core, Delegacia de Boquim e Gati, foi cumprido mandado contra o investigado Marcelo Silva “Ploc”. As investigações continuam e qualquer informação pode ser repassada pelo Disque-Denúncia 181.

Fonte: Polícia Civil