População elogia a celeridade na realização de cirurgias eletivas no Opera Sergipe

Em pouco mais de 30 dias, o programa ‘Opera Sergipe’ já realizou 1.040 cirurgias. A ação, que tem o objetivo de ampliar a oferta de procedimentos cirúrgicos no estado, já conseguiu zerar a fila de espera por cirurgias de média e alta complexidade no município de Capela, no leste sergipano.

No período de 22 de julho a 25 de agosto, o Hospital Amparo de Maria, localizado no município de Estância, no sul do estado, realizou 481 cirurgias. Em Lagarto, no centro-sul, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, foram feitos 476 procedimentos dentro do ‘Opera Sergipe’. Já o Hospital Senhor dos Passos, em São Cristóvão, região metropolitana de Aracaju, que deu início aos procedimentos do programa do Governo do Estado em 01 de agosto, já realizou, até o momento, 83 cirurgias.

O ‘Opera Sergipe’ é um programa do Governo do Estado cujo objetivo é ampliar a oferta de cirurgias, diminuindo o tempo de espera dos usuários para a realização de procedimentos eletivos de média e alta complexidade, nos 75 municípios, garantindo o acesso regulado, atenção humanizada, qualificada e segura.

A autônoma Ramilly Fernanda Nascimento, de 21 anos, comemorou a realização da sua cirurgia. “Comecei a sentir crises fortes de dores e foi quando descobri que precisava fazer a cirurgia de vesícula. Essa oportunidade foi incrível, pois desde 2019 aguardava a realização desse procedimento, e agora que consegui estou muito feliz”, disse.

Assim como ela, o cozinheiro Ademilton Pereira Santos, 51, falou sobre sua experiência positiva com o Opera Sergipe. “Aguardei ansiosamente essa cirurgia de hérnia umbilical por quatro anos, e agora finalmente posso ter qualidade de vida. Agradeço ao Governo de Sergipe pela iniciativa em prol da população”, comemorou.

É importante salientar que os pacientes que estão na fila de espera serão priorizados, mas as outras pessoas que desejam ser inseridas no programa podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para realizar o cadastro.

Cadastro

Para ter acesso ao ‘Opera Sergipe’, o paciente que ainda não estiver cadastrado pode ir a um dos hospitais credenciados ou à UBS mais próxima, levando os documentos pessoais e o diagnóstico médico. O paciente será encaminhado para consulta com um cirurgião, que irá cadastrar, caso necessário, o usuário no programa. Com o cadastro concluído, será possível acompanhar todo o processo pelo site ou aplicativo ‘Opera Sergipe’, disponível nos sistemas IOS e Android.

Os pacientes já regulados passarão por procedimentos cirúrgicos eletivos de média e alta complexidade como a histerectomia total; histerectomia c/anexectomia; colecistectomia; postectomia; histerectomia (por via vaginal); correção cirúrgica de hidrocele; hernioplastia incisional; hernioplastia umbilical; hemorroidectomia; laqueadura tubária; colpoperioneoplastia anterior e posterior; hernioplastia epigastrica; hernioplastia inguinal bilateral; hernioplastia inguinal/crural (unilateral); hernioplastia recidivante.

Fonte: Governo de SE