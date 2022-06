Por mais respeito ao cidadão, Josivaldo da Equoterapia lança pré-campanha a deputado estadual

Nesta semana, o vereador Josivaldo da Equoterapia (Cidadania), do município de Lagarto, lançou sua pré-candidatura a deputado estadual. O ato ocorreu durante o evento de lançamento da pré-campanha do senador Alessandro Vieira ao Governo de Sergipe.

“Estamos aqui buscando mais dignidade e respeito, que é o que eu mais luto. Eu sei o quanto o poder público é deficiente e é por isso que estamos aqui: para dar mais eficiência ao poder público para que as pessoas sejam respeitadas”, discursou o edil.

Na sua jornada por uma vaga na Alese, Josivaldo fez uma dobradinha com Itamar Santana, presidente do Diretório Municipal do Cidadania e especialista em construção de candidaturas, e que também entrará na disputa eleitoral deste ano por um mandato de deputado federal.

Os dois políticos lagartenses percorrerão trechos diferentes para angariar o maior número de votos, além de buscarem fortalecer o nome do senador Alessandro Vieira na disputado pelo Governo do Estado. “É esse time que vai acabar com a panela da safadeza”, disse Itamar Santana durante o ato organizado pelo Cidadania e o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).