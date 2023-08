Portal Lagartense é premiado com o Troféu Sergipanidade 2023

Na noite última terça-feira, 15, o Portal Lagartense, na pessoa do seu diretor-geral, Geraldo Caetano, foi premiado com o Troféu Sergipanidade 2023. A solenidade foi realizada na capital sergipana.

Na oportunidade, por questões familiares, o diretor do Portal não pode estar presente. Por isso, Geraldo esteve representado pelo competente apresentador do Programa Sala de Reboco, Luiz Laércio Gerônimo, e sua esposa, Michele Arruda, e pelo cinegrafista da TV Serigy, Carlos Vital.

Para o diretor-geral do Portal Lagartense, o recebimento de mais um prêmio significa que o veículo de comunicação segue na vanguarda da informação na região centro-sul de Sergipe.

“Trabalhamos diariamente para levar a boa informação e hoje, mais uma vez e com muita alegria, fomos reconhecidos como o portal de maior conteúdo e relevância em suas publicações. Por isso, deixo aqui o meu agradecimento a todos que nos acompanham e que acreditam no nosso trabalho, porque seguiremos trabalhando para manter todas as pessoas bem informadas”, assegurou Geraldo Caetano.