Portal Lagartense recebe mais um prêmio na capital sergipana

O Portal Lagartense, na pessoa do diretor-geral, Geraldo Caetano, foi mais uma vez reconhecido pelo seu trabalho na região centro-sul de Sergipe, com o Prêmio Oxente, promovido pela Olho Mágico Produções. A solenidade de entrega ocorreu na noite da última quarta-feira, 19, em Aracaju.

Na oportunidade, o Portal Lagartense foi representado por seu representante comercial, Weider Dido. “Estou honrado por estar aqui. Agradeço por receber este prêmio em nome de Geraldo Caetano do Portal Lagartense”, comentou.

Já o diretor-geral do Portal Lagartense comemorou a conquista de mais um prêmio. “Esse é mais um reconhecimento que conquistamos e que é fruto de um trabalho cuja principal pauta é levar informação e contribuir com o desenvolvimento do nosso povo”, ressaltou.

Cabe destacar que esta foi a segunda vez que o Portal Lagartense foi reconhecido pelo Prêmio Oxente.

Além disso, na noite de ontem, outros nomes de Lagarto também foram homenageados, a exemplo do historiador Dr. Claudefranklin Monteiro, do artista Mharcyo Cruz, e da Larissa Foxx.