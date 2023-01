Porto Alegre recebe Fórum Social Mundial de 2023

Centrais sindicais e movimentos sociais realizam, de segunda-feira, 23, at茅 s谩bado, 28, em Porto Alegre, o F贸rum Social Mundial (FSM) de 2023. Com o tema Democracia, Direitos dos Povos e do Planeta 鈥 Outro Mundo 脡 Poss铆vel, o evento ser谩 realizado nos espa莽os da Assembleia Legislativa, no centro da capital ga煤cha.

O FSM foi realizado pela primeira vez em Porto Alegre, em 2001. Segundo os organizadores, o encontro 茅 um contraponto 脿 agenda econ么mica do F贸rum Econ么mico Mundial, que ocorre no mesmo per铆odo em Davos, na Su铆莽a.

鈥淰ivemos uma mudan莽a de rumos no maior pa铆s da Am茅rica Latina. Essa mudan莽a 茅 popular, 茅 democr谩tica, 茅 negra, 茅 ind铆gena, 茅 feminista, 茅 de resgate de direitos, 茅 em defesa do meio ambiente, mas s贸 ser谩 concreta se houver organiza莽茫o e mobiliza莽茫o da sociedade鈥, afirma o secret谩rio de Organiza莽茫o e Pol铆tica Sindical da Central 脷nica dos Trabalhadores (CUT) no Rio Grande do Sul, Claudir Nespolo.

Atividades

De acordo com a organiza莽茫o, o evento deste ano n茫o 茅 conduzido pelo Conselho Internacional do FSM. Trata-se de um evento regional, por茅m de car谩 聽mundial. A edi莽茫o de 2023 do f贸rum聽 谩 atividades na Assembleia Legislativa nos dias 23 e 24. No dia 25, ser谩 realizada marcha pela cidade e, nos dias 26 e 27, haver谩 o Semin谩rio Internacional e, no dia 28, no Parque da Reden莽茫o, o Festival Social Mundial.

As centrais sindicais ir茫o promover no dia 25, 脿s 9h, uma mesa sobre Sindicalismo e Trabalho Decente 鈥 Sal谩rio Igual para Trabalho Igual, no Teatro Dante Barone. No mesmo dia e local, 脿s 14h, haver谩 mesa sobre Economia Solid谩ria e, 脿s 17h, ser谩 realizada a Marcha do F贸rum Social Mundial, com concentra莽茫o no Largo Gl锚nio Peres. As inscri莽玫es para o evento est茫o abertas no聽site聽do evento.

Fonte: Ag锚ncia Brasil