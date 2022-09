Porto da Folha realiza 50° edição da Festa do Vaqueiro

A Festa do Vaqueiro de Porto da Folha, que teve início no começo da semana passada, termina nesta segunda-feira, 25, com a tradicional lavagem da cidade. Se apresentam em trios elétricos durante a festa Valneijós e Léo Santana. O evento, que está na 50ª edição, é Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe desde 2020.