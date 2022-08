Possíveis cidades para um novo time da MLS

Historicamente, o público que ama futebol direciona seus olhares para a Europa e para a América do Sul para assistir aos jogos, sabendo que esses continentes possuem as melhores condições e os melhores times para apostar online. Contudo, há um torneio que está fora desse centro de tradição do futebol que é perfeito para acompanhar: a MLS (Major League Soccer).

Esse campeonato surgiu no final do século XX e teve uma grande expansão em meados da década de 2010. Atualmente, as apostas no futebol dos Estados Unidos também estão presentes na rotina dos apaixonados por futebol.

Diferentemente dos outros lugares do mundo, os times da MLS são franquias, compradas e geridas por grandes empresários, que escolhem onde esses clubes irão se sediar. Ao longo dos anos, mais equipes foram surgindo para integrar a liga, que começou a temporada de 2022 com 28 franquias.

O planejamento da MLS é começar o ano de 2024 com 30 clubes. Entretanto, apesar da vontade da liga, ainda há a incerteza sobre a cidade da nova franquia. Veja agora os principais nomes que concorrem ao pleito.

Las Vegas, Nevada

Las Vegas não é uma cidade tão popular no esporte dos Estados Unidos, tanto que, se a MLS decidir aceitar a proposta da cidade, a franquia que entrará na liga será apenas a terceira de todas as cinco principais grandes competições. Las Vegas é a casa do Raiders (NFL) e do Golden Knights (NHL); ambos são novos na região.

O sucesso que essas duas franquias tiveram em seus torneios anima a MLS, pois um novo time nessa cidade pode ser positivo para a liga, já que a região é muito popular por receber turistas que querem se divertir com jogos de cassino.

San Diego, Califórnia

San Diego já foi mais popular na organização das grandes ligas; a cidade já foi sede do Clippers (NBA) e do Chargers (NFL), mas atualmente conta apenas com o pouco tradicional Padres, presente nas apostas de beisebol.

No entanto, é nas apostas de futebol que a cidade quer obter o maior destaque, para voltar a ser uma das grandes protagonistas do esporte. Esse seria o quarto time da Califórnia na MLS, que já tem o Los Angeles Galaxy, Los Angeles FC e o San Jose Earthquakes.

Phoenix, Arizona

No estado vizinho, está a última cidade candidata a integrar as apostas esportivas da liga. A MLS é a única liga que ainda não conta com um time em Phoenix, já que a região abriga o Suns (NBA), o Diamondbacks (MLB), o Cardinals (NFL) e o Coyotes (NHL).

St. Louis City SC: o próximo time da MLS

Todo esse planejamento da MLS é para o 30º time é apenas para 2024; em 2023, a 29ª franquia da liga já tem sede e nome confirmada: St. Louis, no estado do Missouri. Fique ligado nas casas de apostas, acompanhe a MLS e veja a ascensão dos novos clubes.