Potencialidades turísticas de Sergipe serão divulgadas no Expo Verão Aracaju 2023

Os roteiros turísticos de Sergipe serão expostos para visitantes que passarem pela Expo Verão Aracaju 2023, que acontece na praça de eventos da Orla de Atalaia, a partir de quinta-feira, 05. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) estará na maior feira multissetorial de Sergipe, durante todo evento, que segue até o dia 22, num estande de 42 metros quadrados.

No espaço, serão distribuídos folderes que ilustram os roteiros turísticos de Sergipe, a exemplo dos Cânions de Xingó, cidades históricas e praias, além de um balcão com agência de receptivo voltado à negociação de pacotes turísticos, e a exposição e comercialização de peças do artesanato sergipano.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, enfatiza que a participação da Setur na Expo Verão Aracaju 2023 tem o propósito de manter a imagem de Sergipe em evidência, como um estado que tem grande potencial para desenvolver pequenos e médios negócios.

“Estamos falando de um setor do turismo que movimenta bilhões de reais todos os anos no Brasil, e Sergipe não pode ficar de fora desse segmento. Com a Expo Verão, estamos abrindo oportunidades de novos negócios e incentivando a economia, atraindo aquele turista que consome e tem um perfil de investidor, atento às potencialidades que podemos oferecer”, destaca Marcos Franco.

Além de alavancar o turismo sergipano, a Expo Verão Aracaju 2023 vai reunir diferentes segmentos da economia num mesmo espaço, com cerca de 150 expositores de diversos segmentos do comércio e serviços de Sergipe e também de outros estados. No total, serão 18 dias ininterruptos da feira, que será aberta ao público, das 17h às 22h.

Fonte: Governo de Sergipe