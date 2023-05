Povoado Jenipapo sediará evento cultural no fim de semana

No próximo domingo, 28, o povoado Jenipapo, situado na zona rural de Lagarto sediará o evento cultural intitulado “Quem Vem Lá É Seu Besouro”.

Segundo a organização, o evento contará com apresentações culturais e um grande festival infantil, onde crianças da comunidade receberão seu primeiro cordão de capoeira.

“Quem Vem Lá É Seu Besouro” é uma realização do Grupo Cordão de Ouro Sergipe, organizado pelo Núcleo da Cordão de Ouro Jenipapo, sob o comando do instrutor Lobo, supervisão do Mestre Salgado, e monitores Mosquito e Formigão.