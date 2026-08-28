Praça construída pelo Governo do Estado vai transformar a realidade da Comunidade 11 Casas, em Lagarto

A Comunidade 11 Casas, no município de Lagarto, está prestes a vivenciar uma importante transformação com a construção de uma nova praça, realizada pelo Governo do Estado. A obra, orçada em R$ 352.972,83, ocupa uma área de 875,16 m² e encontra-se em fase de conclusão.

Durante muitos anos, a comunidade foi esquecida pelas administrações públicas e enfrentou a ausência de espaços adequados para convivência, lazer e integração social. Agora, por meio da atenção especial da gestão do governador Fábio Mitidieri e do prefeito Sérgio Reis, os moradores passam a contar com um equipamento público moderno, acessível e planejado para atender diferentes faixas etárias.

A praça dispõe de pavimentação em blocos de concreto, bancos, mesas, lixeiras, parque infantil, instalações elétricas, paisagismo, pintura geral e estruturas de acessibilidade. O espaço foi projetado para proporcionar mais qualidade de vida, segurança e bem-estar à população, além de estimular a convivência entre as famílias e fortalecer os vínculos comunitários.

A iniciativa também reflete o olhar humanizado da primeira-dama e secretária de Estado da Inclusão Social, Érica Mitidieri e da vice-prefeita, Suely. Com visitas à localidade e a realização de diversas ações na área social, ela tem contribuído para aproximar o poder público das necessidades dos moradores e garantir maior atenção às comunidades historicamente deixadas em segundo plano.

Mais do que uma obra de infraestrutura, a nova praça representa a presença efetiva do Estado na Comunidade 11 Casas. O espaço deverá se tornar um ponto de encontro, lazer e convivência, oferecendo às crianças um local seguro para brincar, às famílias um ambiente adequado para momentos de integração e aos moradores, de modo geral, uma nova perspectiva de valorização e cidadania.

A conclusão da praça simboliza, portanto, um avanço significativo para a comunidade e demonstra a importância de políticas públicas voltadas à inclusão, à dignidade e à melhoria da qualidade de vida da população.