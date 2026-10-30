Prazo para licenciamento de veículos com placa final 9 encerra nesta sexta, 30

O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) orienta os proprietários de veículos com placas de final 9 a observarem o prazo para pagamento do Licenciamento Anual 2026, que termina nesta sexta-feira, 30 de outubro. A quitação dos débitos obrigatórios é necessária para manter o veículo regularizado e em conformidade com as exigências da legislação de trânsito. Após a regularização, o proprietário poderá acessar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV-e) em formato digital.

O pagamento pode ser realizado a partir do Documento Único de Arrecadação (DUA), que está disponível em diferentes canais de atendimento. O documento pode ser obtido pelo portal oficial do Detran/SE (detran.se.gov.br), pelo aplicativo da autarquia, pelo chatbot disponível no site e nos terminais de autoatendimento do Banese.

O Detran/SE alerta ainda que a circulação de veículo com o licenciamento vencido é considerada infração gravíssima, conforme estabelece a legislação de trânsito. A conduta resulta em multa, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo para um pátio credenciado, além da possibilidade de cobrança das despesas relacionadas à medida administrativa.

Para evitar transtornos, a recomendação é que os proprietários antecipem a regularização e não deixem o pagamento para os últimos dias do prazo. A medida pode contribuir para evitar períodos de maior demanda e eventuais instabilidades nos canais de atendimento. Após a quitação dos débitos, o proprietário deve acessar o CRLV-e pelos canais disponibilizados pelo Detran/SE. Em caso de dúvidas, também é possível procurar uma unidade de atendimento da autarquia.

Fonte: Governo de SE