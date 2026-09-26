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Prazo para optar pelo Simei termina em janeiro, informa Receita Federal

Superintendência da Receita Federal, em Brasília.

A Receita Federal está orientando os contribuintes — diante de relatos de que estão tentando realizar a opção pelo Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (Simei) neste mês de setembro — que o período para solicitar o enquadramento nesse regime permanece sendo o mês de janeiro .

A alteração do prazo de opção para setembro aplica-se ao Simples Nacional, e não ao Simei. Assim, os contribuintes que deixaram de ser optantes pelo Simples Nacional ou que possuem registro de exclusão futura do regime e desejam ingressar ou permanecer no Simples Nacional em 2027 podem realizar a solicitação de opção até 30 de setembro de 2026.

No caso do MEI, a solicitação de opção pelo Simei deverá ser realizada em janeiro de 2027, observados os requisitos para enquadramento.

Fonte: Agência GOV

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