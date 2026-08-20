Prazo para pagamento do licenciamento de veículos com placas final 7 termina em 31 de agosto de 26

Proprietários de veículos com placa de final 7 têm até o dia 31 de agosto de 2026 para realizar o pagamento do Licenciamento Anual. O Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) orienta os usuários a ficarem atentos ao prazo para evitar pendências e garantir a regularidade do veículo.

A quitação do licenciamento é necessária para que o veículo permaneça regularizado. Após o pagamento dos débitos obrigatórios, o proprietário poderá emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em formato digital (CRLV-e), documento de porte obrigatório para a circulação do veículo.

O Documento Único de Arrecadação (DUA) pode ser emitido pelo portal oficial do Detran/SE, pelo aplicativo da autarquia, por meio do chatbot disponível no site (www.detran.se.gov.br) e também nos terminais de autoatendimento do Banese.

O Detran/SE reforça que o não pagamento do licenciamento impede a regularização do veículo. Além disso, circular com o licenciamento vencido é considerado infração gravíssima, com previsão de multa, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo para um pátio credenciado, além dos custos relacionados à medida administrativa.

A orientação do órgão é que os proprietários antecipem o pagamento e evitem deixar a quitação para os últimos dias do prazo. A medida ajuda a reduzir o risco de filas e de sobrecarga nos canais de atendimento, além de evitar transtornos para a regularização do veículo.

Em caso de dúvidas, os usuários podem procurar uma unidade do Detran/SE ou consultar os canais oficiais de atendimento da autarquia.

Fonte: Governo de SE