Pré-Caju 2026: Polícia Civil alerta foliões sobre golpes aplicados após furto de celulares

Além do prejuízo causado pelo furto de aparelhos celulares, as vítimas podem ser alvo de golpes que utilizam a chamada engenharia social para obter senhas e acessar informações pessoais. Com a proximidade do Pré-Caju, a Polícia Civil de Sergipe alerta que criminosos podem se aproveitar do medo e da urgência de quem perdeu o aparelho para induzir a vítima a clicar em links falsos ou fornecer dados de acesso.

Segundo a delegada Luciana Pereira, da Delegacia de Turismo (DETur), uma das estratégias consiste no envio de mensagens que simulam comunicações oficiais de empresas de tecnologia, como Apple, Google e Meta. Os criminosos podem utilizar fotografias e informações sobre o aparelho para dar aparência de legitimidade ao contato, oferecendo supostas ferramentas de localização ou recuperação do celular.

Ao clicar no link, a vítima pode ser direcionada a uma página falsa, criada para capturar senhas e credenciais de acesso. Com esses dados, os criminosos podem acessar redes sociais, aplicativos bancários e plataformas de compras, ampliando os prejuízos financeiros e a exposição de informações pessoais.

Outra estratégia envolve ameaças diretas. Os criminosos enviam imagens de armas, fotografias da vítima ou informações sobre seu endereço para intimidá-la e exigir o desbloqueio do aparelho ou o fornecimento de senhas.

“Não clique em nada. Procure imediatamente a polícia para ser devidamente orientado”, recomenda a delegada. Ela também orienta que a vítima não tente recuperar o aparelho por conta própria, tanto para evitar situações de risco quanto para não cair em novos golpes.

Como se proteger

A Polícia Civil recomenda que os usuários cadastrem previamente seus aparelhos no aplicativo Celular Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A ferramenta permite acionar o bloqueio da linha telefônica e de contas vinculadas ao aparelho em caso de furto, roubo ou extravio.

Mesmo quem não realizou o cadastro antecipadamente pode utilizar o serviço após a ocorrência. Nesse caso, o acesso deve ser feito pelo portal Gov.br, com a informação da linha telefônica utilizada no momento do furto ou roubo. A delegada ressalta a importância de informar corretamente o horário aproximado da ocorrência, para evitar divergências relacionadas ao uso posterior do chip.

Outras medidas preventivas incluem utilizar senhas fortes e recursos de autenticação biométrica, como reconhecimento facial e impressão digital. Para quem ainda utiliza chip físico, a orientação é ativar o código PIN da operadora, dificultando o uso do cartão em outro aparelho.

A delegada também recomenda desativar o acesso rápido ao modo avião na tela bloqueada do celular. Segundo ela, essa configuração pode dificultar a localização do aparelho quando o criminoso consegue ativá-la sem desbloquear o dispositivo.

Atendimento durante o Pré-Caju

Durante o Pré-Caju, a Delegacia de Turismo estará de plantão para atender ocorrências relacionadas a furtos, roubos e extravios de celulares. Caso a vítima consiga visualizar a localização do aparelho em tempo real ou tenha recebido uma localização recente, deve procurar os policiais e compartilhar as informações, sem tentar fazer a recuperação por conta própria.

Fonte: Polícia Civil